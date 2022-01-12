РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Госавтоинспекторы в Подольске в ходе рейда выявили одного водителя, нарушившего правила перевозки детей, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Подольску в среду провели профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда был выявлен один водитель, нарушивший требования к перевозке детей, установленные правилами дорожного движения. Ему грозит административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

Родителей округа просят не пренебрегать правилами безопасной перевозки ребенка в салоне автомашины. Его жизнь целиком и полностью зависит от водителя. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих устройств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения или резкого торможения.