РИАМО - 12 янв. Новый коронавирусный локдаун на территории РФ возможен в том случае, если число случаев заболевания превысит 40 тыс. человек в сутки, пишет Газета.ru.

Как отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, более 40 тыс. заболевших является пиком для отечественной системы здравоохранения.

«Вот эта 41 с небольшим тысяча зараженных, по сути дела, – это пик заболеваемости, который наша система здравоохранения (может выдержать - ред.) <...> примерно на это количество каждодневно рассчитано. Если будет в разы больше заболевших, не исключаю такой вариант (локдаун - ред.)», — сказал Хубезов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом депутат все же исключил введение полного локдауна, однако некоторые ограничительные мероприятия возможны, подчеркнул он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в РФ неизбежно произойдет новый подъем заболеваемости коронавирусом. В России на сегодня зафиксировано 698 случаев заболевания «омикроном».

Наибольшую опасность штамм «омикрон» представляет для пожилых и невакцинированных людей. В зоне риска также находятся те, у кого есть хронические заболевания.