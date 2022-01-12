РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 янв. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковной Балашихи в среду выявили двух нарушителей правил перевозки детей в ходе рейда на дорогах округа, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд «Ребенок-пассажир» направлен на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдение ПДД и снижение количества аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в ходе мероприятия по адресу: Балашиха, ул. Крупешина, 3 в период с 13:00 до 15:00 проверили 72 автомобиля, выявлено 2 административных нарушения по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД».

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют приучать ребенка к детскому креслу с самого раннего детства, тогда ребенок будет понимать, что автокресло – это обязательный атрибут при поездке. Автокресла рекомендуется выбирать вместе с детьми. Ребенок должен быть плотно зафиксирован в кресле, но при этом лямки не должны давить на тело ребенка и причинять ему дискомфорт.

Водитель, который везет в своем автомобиле ребенка, должен быть вдвойне внимательным и осторожным, соблюдать скоростной режим и не совершать необдуманных маневров.