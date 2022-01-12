РИАМО - 12 янв. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подготовило интерактивную карту с местами крещенских купаний в регионе.

Карту можно посмотреть по ссылке: https://riamo.ru/article/536913/karta-razmescheniya-kreschenskih-kupelej-v-podmoskove-v-2022-godu.xl.

Искупаться на Крещение можно будет 18-19 января более чем в 200 местах. Купели оборудуют около святых источников, на открытых водоемах, внутри храмов и часовен.

Все места для купания будут обеспечены освещением, теплыми раздевалками. Там обустроят настилы для безопасного и комфортного подхода к воде. Участников купаний будут угощать горячим чаем.

В местах проведения купаний будут дежурить спасатели, полицейские и врачи.