РИАМО - 12 янв. В период новогодних каникул на территории Подмосковья работали 9 продовольственных ярмарок. Качество продуктов животного и растительного происхождения на них проверяли специалисты региональной ветслужбы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

«Ветеринарную безопасность новогодних и рождественских ярмарок в Подмосковье обеспечивали ветеринарные специалисты государственной ветеринарной службы Московской области», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

К продаже эксперты допустили более 6 тонн продукции животного происхождения.

Воскресенский отметил, что некачественных и опасных продуктов выявлено не было. 30 кг продукции не прошли проверку из-за нарушений условий и сроков хранения.