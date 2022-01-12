РИАМО - 12 янв. По итогам операции «Елочка» в Подмосковье было возбуждено 7 уголовных дел, материалы направлены в следственные органы, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Операция «Елочка» проводится в регионе каждый год. Она нужна для того, чтобы пресечь незаконные рубки хвойных насаждений. В первую очередь – молодых елей и сосен.

«За время проведения «Елочки» работники подмосковных лесничеств в составе 247 мобильных групп провели 1658 патрулирований, из них 303 – совместно с сотрудниками правоохранительных органов, 158 – с общественными лесными инспекторами. Обследовано более 1,9 тыс. участков хвойных молодняков и лесных культур на землях лесного фонда Московской области», – сказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Инспекторы обнаружили 17 фактов незаконной рубки елок, 12 нарушителей – на территории Ступинского (5 человек), Подольского (4 человека) и Наро-Фоминского (3 человека) лесничеств.

В целом было возбуждено 7 уголовных дел.