РИАМО - 12 янв. В январе 2022 года «Мострансавто» начало обслуживать 15 новых муниципальных и межрегиональных маршрутов. Пассажиры уже воспользовались ими более 45 тыс. раз, сообщает пресс-служба перевозчика.

Маршруты курсируют в Солнечногорске, Звенигороде, Мытищах, Одинцовском и Рузском округах. Ранее по этим маршрутам работали другие транспортные компании.

Наиболее часто пассажиры пользовались маршрутами №75 «ст. Кубинка – парк «Патриот» – ст. Голицыно», №7 «ст. Тучково – ул. Луговая» и №10 «Сукромка – м/р Леонидовка». В сумме на них было зафиксировано почти 24 тыс. поездок.

По соцкартам москвича и жителя Московской области проезд зарегистрировали свыше 16,1 тыс. раз. Чаще всего проезд оплачивали с помощью банковских карт и устройств с NFC-чипами – такой способ оплаты пассажиры выбрали 23,3 тыс. раз.

На всех появившихся новых маршрутах действуют меры соцподдержки некоторых категорий граждан, которые могут фиксировать свой проезд социальными картами жителя Московской области и москвича. Кроме того, оплатить поездку можно банковской картой, картами «Стрелка» и «Тройка», а также наличными средствами.

Для проезда в автобусах «Мострансавто» необходимо надевать защитную маску или респиратор. Приобрести средство защиты органов дыхания можно у водителя.