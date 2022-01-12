РИАМО - 12 янв. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1238 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Люберцах (142), Балашихе (128), Подольске (77), Красногорске (74), Коломне (73) и Истре (66), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

58 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в городском округе Пушкинский, 51 – в Раменском округе, 46 – в Воскресенске, 33 – в Павловском Посаде, 31 – в Одинцовском округе, 30 – в Жуковском, 28 – в Дмитровском округе, по 27 – в Кашире, Королеве и Сергиево-Посадском округе.

24 – во Фрязине, 23 – в Солнечногорске, по 22 – в Орехово-Зуевском округе и Озерах, по 17 – в Долгопрудном и Электростали, по 16 – в Богородском округе, Реутове и Шаховской, 15 – в Краснознаменске, 14 – в Егорьевске, 12 – в Ступине.

10 случаев – в Лобне, по 9 – в Мытищах, Домодедове, Зарайске, Клину и Луховицах, 8 – в Электрогорске, по 7 – в Чехове, Дзержинском и Ивантеевке, 4 – в Щелкове, по 3 – в Серпухове и Дубне, по 2 – в Рузском округе, Талдомском округе и Шатуре, по 1 – в Ленинском округе, Наро-Фоминском округе, Химках, Лосино-Петровском, Серебряных Прудах и Котельниках.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за минувшие сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамском округе, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Лыткарине, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале и Черноголовке.

С начала пандемии в Московской области выявили 654 309 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 12 601 человек. Выздоровели и выписались после лечения 604 111 человек.