РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 янв. В усадьбе Гребнево в подмосковном Щелкове установили памятник Сергею Есенину, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».



Сергей Есенин приезжал к своему другу Константину Бальмонту, который отдыхал в санатории Усадьбы Гребнево. Здесь ему рассказали о том, что Большой Барский пруд выкопали пленные пугачевцы. Так поэту пришла идея написать поэму «Пугачев».

Памятник создал скульптор Григорий Потоцкий.