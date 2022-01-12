РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 янв. В среду в администрации городского округа Мытищи состоялось заседание КЧС и ОПБ, на нем обсудили меры безопасности при проведении праздника Крещение Господне на территории муниципалитета, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В рамках мероприятия обсудили дежурство волонтеров и сотрудников полиции на объектах купания, организацию иорданей, установку палаток, освещения и прочие вопросы безопасности и удобства праздничных омовений.

«В с. Троицкое все сотрудники будут заступать ориентировочно в 20:00. Всего будет около 18-20 сотрудников полиции дежурить посменно. Также собран мобильный экипированный резерв в количестве 30 сотрудников на случай осложнения оперативной обстановки», - сказала начальник по ООП МУ МВД России «Мытищинское» майор полиции Марина Казначеева.

В этом году в муниципалитете крещенские купания пройдут 19 января на территории 4 храмов.

С 00:00 окунуться в прорубь можно на пруду возле храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в д. Пчелка. С 2:00 купания пройдут в купели часовни Никольского храма в п. Николо-Прозорово (ул. Никольская, д. 1).

Также с 2:00 жители могут совершить омовение на Клязьминском водохранилище возле Троицкого храма в с. Троицкое (ул. Святотроицкая, д. 1, стр. 1). С 10:00 крещенские купания состоятся на Пяловском водохранилище возле Успенского храма в д. Витенево (ул. Центральная, д. 18А).

На заседании также отметили, что ежегодно в Мытищах граждане организуют несанкционированные места омовений, среди которых локации в районе д. Жостово, Сорокино, пляжа Дубрава. Жителей просят воздержаться от участия в несанкционированных купаниях, так как там безопасные условия не обеспечены.