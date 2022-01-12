РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. В рамках проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» депутат Люберец, директ АО «ЛГЖТ» Мамед Азизов провел встречу с сотрудниками и обсудил работу с обращениями жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отметили вопрос об отработке обращений, которые поступают в Единую диспетчерскую службу.

«В новогодние праздники коммунальные службы работали в круглосуточном режиме. Отмечу, что количество обращений в этот период снизилось, но их актуальность по-прежнему заслуживает быстрой отработки со стороны треста», - сказал Азизов.

Он добавил, что жители жалуются на качество уборки придомовых территорий. Многие их них также недовольны шумом снегоуборочной техники под окнами домов по утрам. В связи с этим было принято решение об использовании средств малой механизации, роторной техники только после 9:00.

По словам Азизова, на подведомственной ЖЭУ-9 территории в авиагородке сохраняется проблема электроснабжения нескольких зданий. В выходные дни из-за сбоя в работе электросети происходят аварийные ситуации.

«В настоящее время прорабатывается вопрос об установке дизельного генератора, который будет включаться автоматически при скачках напряжения», - сказал Азизов.

Партийный проект «Школа грамотного потребителя» направлен на помощь в реализации прав жителей в сфере ЖКХ.