РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») открыт проект по совершенствованию процессного подхода системы менеджмента качества, сообщили в пресс-службе предприятия.

Проект рассчитан на 9 месяцев. В результате его реализации все процессы – все то, что делается на предприятии для заказчиков – должны выйти на новый качественный уровень.

Когда отсутствует процессная модель управления, а существует привычная для всех функциональная, работа сотрудников приобретает неконструктивный характер, много энергии затрачивается на согласование действий, поиск информации, преодоление препятствий, исправление ошибок.

Качественное управление процессами позволяет видеть и выделять их как последовательность взаимосвязанных действий, результаты которых можно измерять и анализировать, а также контролировать связь результатов с ресурсами, необходимыми для их достижения, и принимать меры по непрерывному улучшению деятельности предприятия.