РИАМО - 12 янв. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России неизбежно произойдет новый подъем заболеваемости коронавирусом. Сегодня в стране зафиксировано 698 случаев заболевания новым штаммом «омикрон», сообщает Nation News.

По ее словам, сегодня уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в России составляет 63,2%. Однако за прошедшие новогодние праздники этот показатель снизился в 12 регионах страны из-за того, что люди пренебрегают прохождением процедуры ревакцинации.

Вице-премьер добавила, что новый штамм коронавируса «омикрон» широко распространился по всему миру.

Несмотря на неизбежность нового подъема заболеваемости коронавирусом, в России будут приниматься активные меры по сдерживанию распространения вируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заболеваемость новым штаммом Covid-19 «омикрон» в России будет высокой из-за его специфики.

Тем не менее, по предварительным данным, заболевание «омикроном» зачастую протекает у зараженных легче, чем было чем было при предыдущих штаммах.