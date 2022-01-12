РИАМО - 12 янв. Журналисты издания The Washington Post сообщили, что Америка может ввести новые санкции против России из-за ситуации с Украиной. При этом меры будут направлены против официальных лиц, в том числе в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает Газета.ru.

Сообщается, что новые меры могут ввести из-за усиления напряженности в ситуации с Украиной.

«Путину не надо обрушивать собственную экономику и жертвовать жизнями своих людей в будущей попытке перерисовать карту Европы», — отметил сенатор Роберт Менендез.

Пока неизвестно, какие именно будут введены санкции. Кроме официальных лиц, санкции могут отразиться и на банковской сфере, а также системе SWIFT.