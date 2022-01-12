РИАМО - 12 янв. В течение 2022 года на территории Московской области откроют 33 новые современные школы. Каждый год число школьников в регионе растет на 40 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Так, в Подольске в микрорайоне Кузнечики открылась новая школа, которая рассчитана на 1,1 тыс. учащихся. Это второе здание школы №32 имени 177 истребительного авиационногомосковского полка.

В новом учебном заведении побывала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«Школа большая, светлая, оснащена всем необходимым. Она разгрузила две ближайшие школы и ликвидировала там вторую смену. Утром проверила, как она работает – классы полностью оборудованы, детей много, ребята и учителя довольны новым зданием», - сказала она.

По словам Калюгиной, каждый год число школьников в области растет примерно на 40 тыс. детей. Также на 20 тыс. человек ежегодно отмечен прирост дошколят.