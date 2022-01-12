РИАМО - 12 янв. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в столице среди заболевших коронавирусом у 30% выявлен «омикрон». Темпы его распространения нарастают, сообщает Федеральное агентство новостей.

В России ситуация с коронавирусом остается достаточно напряженной, основная причина – распространения штамма «омикрон».

Ранее президент РФ Владимир Путин завил, что в течение 2 недель страну ждет новый виток заболевания. В США и европейских странах уже активно растет уровень заболеваемости.

В ВОЗ заявили, что наибольшую опасность «омикрон» представляет для пожилых и невакцинированных людей. В зоне риска также находятся те, у кого есть хронические заболевания.