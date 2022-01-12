РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в повреждении автомобиля на улице Мира, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 63-летнего местного жителя о том, что знакомый на почве личного конфликта разбил лобовое и боковое стекло его иномарки. Общая сумма материального ущерба составила более 60 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.