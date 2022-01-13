В ближайшие выходные москвичи и гости столицы смогут сходить на концерты группы «Тараканы!» и Юлии Чичериной. В «Манеже» открывается выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвященная 60-летию певца. На российских киноэкранах выйдут боевик «King’s Man: Начало» и фильм ужасов «Крик». Об этих и других интересных событиях предстоящего уикенда — в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

«Тараканы!»

В пятницу и субботу на сцене ГлавClub выступит панк-группа «Тараканы!». Концерт состоится в честь 30-летия коллектива. Для зрителей прозвучат лучшие треки за всю историю существования группы. Мероприятие пройдет в формате COVID-free, вход только по QR-коду. Билеты можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1, ГлавClub

Когда: 14 и 15 января в 20:00

Стоимость: от 1200 рублей

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Открытие года Александра Скрябина. Юрий Башмет, Борис Березовский, Петр Айду

Концертом в зале «Зарядье» откроется год композитора и пианиста Александра Скрябина — в 2022 году отмечают его 150-летие. Талантливые и всемирно известные музыканты исполнят «Поэму огня» и другие произведения Скрябина. Продолжительность концерта — 90 минут без антракта. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Москва, ул. Варварка, д. 6, стр. 4, концертный зал «Зарядье»

Когда: 14 января в 19:00

Стоимость: от 900 рублей

Юлия Чичерина

В пятницу в клубе «16 тонн» выступит российская рок-исполнительница Юлия Чичерина со своей группой. Со сцены прозвучат главные хиты за более чем 30 лет музыкальной карьеры. Самый известный трек певицы — песня «Ту-лу-ла». Билеты еще доступны по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 тонн»

Когда: 14 января в 20:00

Стоимость: от 1200 рублей

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Павел Дедищев

В пятницу в «Технике безопасности» выступит стендап-комик Павел Дедищев со своим проверочным концертом. Благодаря шоу StandUp его хорошо знают зрители ТНТ, а участие в шоу «Игра» в составе «Сборной нулевых» добавило ему очков популярности.

Мероприятие с возрастным ограничением 18+. Билеты еще доступны для покупки на сайте.

Где: г. Москва, ул. Сущевская, д. 21, стр. 10, клуб «Техника безопасности»

Когда: 14 января в 20:00

Стоимость: 1000 рублей

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СПЕКТАКЛИ

«Ложь по спасение»

сайт mosteatr.com

В пятницу, 14 января, на сцене Ленкома зрители смогут увидеть спектакль по мотивам пьесы Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя», которую переработал Глеб Панфилов. По сюжету дед выгнал внука из дома, а тот попал в тюрьму. Чтобы не расстраивать бабушку, дед пишет ей письма от имени внука. Зрителям придется ответить на вопрос, бывает ли ложь во спасение. Вход — строго по QR-коду. Билеты можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 6, Ленком

Когда: 14 января в 19:00

Стоимость: от 4950 рублей

«Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри»

В воскресенье на сцене театра Маяковского представят исповедь мужчины, который прошел длинный путь, начав подниматься с самого дна Лондона. Несмотря на удары судьбы, Бен, главный герой постановки, не предал своих идей и сохранил желание стать настоящим человеком. Билеты доступны по ссылке.

Где: г. Москва, Пушкарев пер., д. 21, театр им. Маяковского, сцена на Сретенке

Когда: 16 января в 18:00

Стоимость: от 1000 рублей

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«Улыбнись нам, Господи»

сайт vakhtangov.ru

На сцене театра Вахтангова в воскресенье состоится спектакль «Улыбнись нам, Господи». В основе сюжета — история стариков-евреев, которые пытаются узнать судьбу сына, покушавшегося на жизнь генерал-губернатора. В ролях: Юлия Рутберг, Павел Попов, Александр Рыщенков и другие. Билеты доступны по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Арбат, д. 26, театр им. Вахтангова

Когда: 16 января в 19:00

Стоимость: от 400 рублей

ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

Выставка «Виктор Цой. Путь героя»

В субботу, 15 января, в «Манеже» открывается выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Это первая выставка такого масштаба, посвященная солисту группы «Кино». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Цоя. Возрастное ограничение — 12+. Вход при предъявлении QR-кода. Билеты можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, Манежная пл., д. 1, выставочный зал «Манеж»

Когда: 15 января — 15 апреля

Стоимость: от 1000 рублей

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Маркет «Блошинка»

В предстоящие выходные москвичи и гости столицы смогут посетить атмосферный антикварный маркет «Блошинка». Здесь можно будет купить необычное украшение для дома, одежду, книги, посуду и другие винтажные вещицы. Вход свободный.

Где: г. Москва, Большой Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4, культурный центр «Дом»

Когда: 15 и 16 января

Стоимость: бесплатно

Фестиваль кельтской музыки и танца «Самайн»

С пятницы по субботу в столице соберутся любители кельтской музыки. Мероприятие состоится в честь древнего праздника Самайн, символизирующего окончание теплого сезона и наступление долгой холодной зимы. Гостей ждут старинные народные песни, рок и фолк, а также всевозможные мастер-классы. Билеты можно купить на сайте организаторов.

Где: г. Москва, 1-я Дубровская ул. д. 13а, клуб Glastonberry

Когда: 14-16 января

Стоимость: от 1600 рублей

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«King’s Man: Начало»

В центре сюжета киноленты — история организации супершпионов Kingsman, а именно одного из первых оперативников — Конрада. Он мечтал служить на благо Англии, но оказался в мире шпионов и убийц. В ролях: Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Рис Иванс и другие.

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«Крик»

На больших экранах — продолжение культового фильма ужасов. Теперь маньяк преследует группу подростков. События происходят спустя 25 лет после серии убийств в городке Вудсборо. В ролях: Мелисса Баррера, Кайл Галлнер, Мэйсон Гудинг, Мики Мэдисон и другие.

«Лакричная пицца»

В картине «Лакричная пицца» покажут историю любви подростка, взрослого не по годам, который влюбляется в девушку старше него. Гэри Валентайн мечтает стать актером и покорить Голливуд. Начиная свой творческий путь, он встречается с людьми, которые могут изменить его жизнь. В ролях: Купер Хоффман, Алана Хаим, Шон Пенн, Том Уэйтс и другие.