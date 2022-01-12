РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 янв. Жители городского округа Мытищи могут рассказать об изменениях в округе в рамках онлайн-опроса, сообщается на сайте администрации горокруга.

Перемены к лучшему и реагирование на все вызовы остается главной задачей властей Московской области. Об этом в своем первом обращении после праздников заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Жителям округа предлагается принять участие в опросе и ответить, какие наиболее значимые изменения произошли в Мытищах в течение последних 2 лет. Пройти опрос можно по ссылке