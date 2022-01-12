РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 янв. В городском округе Дзержинский на Крещение Господне оборудуют две купели, сообщил глава муниципалитета Сергей Будкин в среду в ходе совещания со своими заместителями.

«Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января с 22:00 до 4:00. На территории городского карьера будут организованы 2 купели, чтобы разделить потоки желающих окунуться», - сказал Будкин.

Он добавил, что специалисты Энерго-коммунального производственного объединения взяли пробу воды в городском карьере и провели исследования. Угрозы для здоровья нет.

На карьере развернут 4 палатки, в которых можно будет переодеться. В них установят тепловые пушки, дополнительное освещение и лавочки. Кроме того, можно будет согреться горячим чаем.

На месте купания организуют дежурство сотрудников полиции, Люберецкого гарнизона пожарной охраны, медиков, спасателей МЧС России, специалистов ВОСВОД, сотрудников ГИБДД и Дзержинской народной дружины.