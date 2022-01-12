РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 янв. Волонтеры Балашихи в рамках акции «Уберем это вместе» помогли с уборкой снега Московской областной общественной организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» в микрорайоне Салтыковка, сугробы блокировали проезд и выход на улицу и за ворота, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В регионе второй год подряд проходит акция «Уберем это вместе», которая проводится главным управлением социальных коммуникаций правительства Московской области. Она объединяет добровольцев Подмосковья и неравнодушных жителей, которые не только прокладывают тропинки во дворах и подъездные пути к домам одиноких пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья, но и расчищают памятники, дворы реабилитационных центров и игровые площадки.

«Сегодня традиционно мы вместе с волонтерами, студентами Гидрометеорологического техникума округа приняли участие в акции «Уберем это вместе» и на этот раз пришли в Общественную организацию «Мир для всех» с тем, чтобы помочь расчистить от снега пандусы, тропинки на территории учреждения, место стоянки и выезда автобуса, который перевозит детей с ограниченными возможностями здоровья», - сказала председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что в уборке снега приняли участие порядка 15 волонтеров Балашихи, а также родители воспитанников общественной организации «Мир для всех».

Руководитель волонтерского сектора Гидрометеорологического техникума 20-летняя Александра Стукалова рассказала, что очень любит помогать людям и когда узнала, что требуется очередная помощь в уборке от снега, то сразу откликнулась.

«У моей бабушки тоже свой дом. Я также помогала ей чистить снег, поэтому для меня сегодня такая работа была привычной и легкой, и я с радостью ее выполнила», - подчеркнула Стукалова.

Одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут самостоятельно убрать снег на своем участке, могут позвонить на горячую линию адресной помощи #Мырядом по номеру: 8(800)201-91-21, волонтеры придут на помощь.