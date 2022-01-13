Как изменится тариф на вывоз мусора в Москве

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По словам Павла Степуры, с 2022 года тарифы на «Содержание жилых помещений» понизят, однако за счет роста стоимости вывоза мусора общий платеж для жителей многоквартирных домов суммарно вырастет примерно на 12%.

Также эксперт рассказал РИАМО, что с 2013 года в Москве начался эксперимент, в рамках которого изменили систему оплаты вывоза мусора. В нем приняло участие большинство домов столичных административных округов, кроме ЮАО и Новой Москвы (изначальный документ — постановление правительства Москвы № 485-ПП от 13.09.2012 «О проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором…», затем был принят и ряд последующих, дополняющих и расширяющих действие постановления).

В домах, участвовавших в эксперименте (по словам Павла Степуры, в него вступили 60% домов столицы), вывоз мусора оплачивали за счет бюджетных средств, при этом уменьшая субсидии управляющим организациям. Жители домов, не участвовавших в эксперименте, платили за вывоз ТКО самостоятельно. Теперь правительство Москвы «пришло к среднему решению», считает Степура: после вступления города в «мусорную реформу» размер платы за содержание жилых помещений частично сократят для всех домов в зависимости от их категории (на определение категории дома влияют наличие лифта, мусоропровода и другие критерии), при этом изменение стоимости вывоза мусора приведет к росту платы за ЖКУ для всех москвичей. По мнению Павла Степуры, дома, жители которых ранее не платили за вывоз мусора в рамках эксперимента, теперь недополучат средства на текущее содержание.

Главный редактор издания «Дом и двор» также считает, что нововведения вполне оправданы. Кажется нелогичным, что расчет услуг по обращению с ТКО основан на количестве квадратных метров в квартире, а не на количестве человек, проживающих в ней, однако, как утверждает Павел Степура, такая методика удобна для регионального оператора: ему не нужно будет каждый месяц отслеживать, кто зарегистрировался в квартире, а кто выписался из нее, и делать перерасчет.