Как изменится тариф на вывоз мусора в Москве

Законодательство
«Мусорная реформа» стартовала в России в 2019 году. В 2014 году в федеральный закон 89-ФЗ внесли изменения, согласно которым с 1 января 2019 года все регионы страны должны были перейти на новую систему обращения с отходами.
Московская область присоединилась к реформе в 2019 году. Но для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя как для городов федерального значения сделали исключение — им разрешили внедрить новую систему обращения с отходами с 1 января 2022 года .
Именно с этой системой связано изменение стоимости вывоза мусора.
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Тарифы и принцип расчета
В Москве за вывоз, транспортировку, сортировку и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) будет отвечать единый региональный оператор ГУП «Экотехпром». На услуги оператора в 2022 году установлен тариф — 839,23 руб./куб. м..
Используя норматив накопления отходов с квадратного метра, установленный департаментом ЖКХ Москвы в размере 0,104 куб. м / кв. м в год для помещений в жилых домах, можно рассчитать, что каждый месяц за утилизацию отходов придется платить по 7,27 руб. за 1 кв. м квартиры (839,23 × 0,104 / 12).
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Как изменится квитанция
Как рассказал РИАМО эксперт в сфере ЖКХ, главный редактор сетевого издания «Дом и двор» Павел Степура, в Москве существует две категории домов. В одних за ЖКУ расплачиваются через МФЦ, а в других — нет. Судьбой последних чаще всего распоряжаются органы самоуправления — ТСЖ или ЖСК. В зависимости от схемы расчета с поставщиками коммунальных услуг изменится и вид единого платежного документа (ЕПД).
Ранее обращение с ТКО не выделяли в отдельную строку в квитанции — услуга входила в комплекс «Содержание жилых помещений». Для домов, где расчеты идут через МФЦ, строку «Содержание жилых помещений» переименуют в «Содержание жилых помещений и обращение с ТКО». Жители домов с другой системой расчетов будут получать ЕПД с новой графой, выделенной для услуг по обращению с отходами.
Отдельной квитанции для оплаты вывоза мусора не появится.
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Мнение эксперта
По словам Павла Степуры, с 2022 года тарифы на «Содержание жилых помещений» понизят, однако за счет роста стоимости вывоза мусора общий платеж для жителей многоквартирных домов суммарно вырастет примерно на 12%.
Также эксперт рассказал РИАМО, что с 2013 года в Москве начался эксперимент, в рамках которого изменили систему оплаты вывоза мусора. В нем приняло участие большинство домов столичных административных округов, кроме ЮАО и Новой Москвы (изначальный документ — постановление правительства Москвы № 485-ПП от 13.09.2012 «О проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором…», затем был принят и ряд последующих, дополняющих и расширяющих действие постановления).
В домах, участвовавших в эксперименте (по словам Павла Степуры, в него вступили 60% домов столицы), вывоз мусора оплачивали за счет бюджетных средств, при этом уменьшая субсидии управляющим организациям. Жители домов, не участвовавших в эксперименте, платили за вывоз ТКО самостоятельно. Теперь правительство Москвы «пришло к среднему решению», считает Степура: после вступления города в «мусорную реформу» размер платы за содержание жилых помещений частично сократят для всех домов в зависимости от их категории (на определение категории дома влияют наличие лифта, мусоропровода и другие критерии), при этом изменение стоимости вывоза мусора приведет к росту платы за ЖКУ для всех москвичей. По мнению Павла Степуры, дома, жители которых ранее не платили за вывоз мусора в рамках эксперимента, теперь недополучат средства на текущее содержание.
Главный редактор издания «Дом и двор» также считает, что нововведения вполне оправданы. Кажется нелогичным, что расчет услуг по обращению с ТКО основан на количестве квадратных метров в квартире, а не на количестве человек, проживающих в ней, однако, как утверждает Павел Степура, такая методика удобна для регионального оператора: ему не нужно будет каждый месяц отслеживать, кто зарегистрировался в квартире, а кто выписался из нее, и делать перерасчет.
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