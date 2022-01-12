РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Двое подольских спортсменов победили на региональном первенстве по лыжным гонкам в Красногорске, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Красногорске 9 января прошел второй день первенства Московской области по лыжным гонкам. Спортсмены соревновались свободным стилем: юноши на дистанции 10 км, а девушки - на трассе 5 км. Вновь свои дистанции с большим преимуществом выиграли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам Подольска Арсений Власов и Ирина Головатюк.

В десятку лучших вошли: Вячеслав Мамичев, Анастасия Чапкина, Мария Алексеева, Василий Амелин, Екатерина Аксенова.

По итогам первенства была сформирована команда для участия в спартакиаде учащихся ЦФО, в которую вошли 4 спортсмена СШОР по лыжным гонкам округа: Ирина Головатюк, Арсений Власов, Вячеслав Мамичев и Василий Амелин.