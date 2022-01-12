РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил сотрудников городской прокуратуры с профессиональным праздником и пожелал им успехов в нелегкой службе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

День работника прокуратуры в России отмечают 12 января. Надзорный орган был сформирован 300 лет назад по указу Петра Великого.

«Их всегда отличали достоинство, честь, смелость, забота о защите прав и интересов граждан. Ведь само слово «прокуратура» происходит от латинского «заботиться». Поздравляю коллектив Люберецкой городской прокуратуры во главе с Дмитрием Девятко, а также ветеранов службы с профессиональным праздником! От всей души желаю здоровья, успехов в вашей нелегкой службе, упорства в достижении поставленных целей, стабильности, семейного благополучия», - сказал Ружицкий.