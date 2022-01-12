РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 янв. В Красногорске за минувшие сутки выявили 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За время пандемии в округе выявили 32 466 случаев заражения Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с распространением коронавируса.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 238 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 654 309 случаев заражения инфекцией. Скончался 12 601 человек. Выздоровели и выписались 604 111 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по МО.