РИАМО - 12 янв. В 2022 году в России подорожает алкоголь, это коснется крепких и слабоалкогольных напитков, а также вин. Так, российское вино может подорожать на 15%, сообщил РИАМО эксперт Московского отделения «Опоры России» Алексей Небольсин.

«В целом стоит ожидать подорожания алкоголя. Как правило, когда говорят о спиртных напитках, то весь алкоголь делят на три категории: крепкие напитки, слабоалкогольные и вина. Если мы говорим о крепких напитках, то рост цен в этом сегменте связан с рядом факторов. В первую очередь вырос акциз. Также возросли цены на комплектующие, причем для всего рынка алкоголя, а не только для крепких напитков», — сказал Небольсин.

Он добавил, что тенденция, связанная с увеличением стоимости комплектующих (бутылок, этикеток и т.д.), наблюдается сейчас во всем мире. По мнению эксперта, из-за этого могут вырасти цены на крепкие спиртные напитки (примерно на 5%).

«С вином ситуация несколько сложнее. Возможно, в начале года будут со значительными скидками активно продаваться остатки вина. Это те напитки, которые не маркированы по новому закону о вине. Однако, как только остатки будут распроданы, то с учетом подорожавшего урожая и увеличением цен на сырье, стоит ждать роста цен. Особенно может подорожать российское вино, думаю в районе 15%», — рассказал Небольсин.

По его словам, после этого продолжится рост цен на импортное вино. Кроме того, стоимость импортных напитков будет сильно зависеть от курса доллара и евро.

Эксперт добавил, что слабоалкогольные напитки также могут вырасти в цене. Особенно сильно на рост может повлиять возможное введение маркировки. Если маркировку введут в этом году, то подорожание может быть весьма существенным.