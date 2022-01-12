РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. Жители городского округа Люберцы с 15 января по 15 февраля смогут сдать новогодние ели в 12 пунктов приема на вторичную переработку, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городе откроют пункты возле дома №14 на проспекте Победы, дома №20 по улице Попова, дома №42 в поселке Калинина, дома №3 на улице Дружбы и дома №46 на улице Космонавтов.

В поселке Октябрьский будет работать пункт приема елей около дома №1 по улице 60 лет Победы, в поселке Томилино – у дома №7 на Пионерской и на площадке «Мегабак» на улице Гаршина 9/1, в поселке Коренево – у дома №16 на улице Чехова, в Мирном – у дома №5 на улице Свободы, в поселке Малаховка – у дома №2 на улице Сакко и Ванцетти, а также у дома №12 на улице Камова.

На официальном портале правительства Подмосковья опубликовали интерактивную карту с адресами, где оборудованы пункты приема елей.

Переработанная щепа пойдет на компост для посадки новых елей в ежегодных акциях Подмосковья «Посади свое дерево» и «Лес Победы».