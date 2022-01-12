РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 янв. Минэкологии Московской области совместно с администрацией городского округа Мытищи организована работа по ограничению въезда на ряд земельных участков вблизи села Марфино, сообщает пресс-служба министерства.

Это входит в комплекс мер по организации усиленного контроля за территорией, на которой систематически происходят попытки незаконного размещения отходов.

«Инспекторы эконадзора постоянно проводят рейдовые мероприятия в деревне и ее окрестностях, пресекая попытки сброса строительных отходов и грунтов. Только в декабре совместно с сотрудниками МУ МВД «Мытищинское» наши инспекторы остановили размещение мусора, был задержан бульдозер», - сказал и. о. министра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что ранее министерство передало в полицию материалы административного расследования по факту организации незаконной свалки гражданином, арендующим земли у сельхозпредприятия «Совхоз «Марфино», рассчитан ущерб в размере 225 млн рублей. За аналогичное нарушение на 200 тыс. рублей оштрафована компания «ГК Юстас», сотрудник которой задержан с поличным при попытке сброса отходов.

По словам Фирсова, на сегодняшний день есть несколько локаций в Мытищах, которые находятся на особом контроле Минэкологии из-за попыток нелегального размещения отходов. Помимо деревни Марфино, это земли ООО «Агрофирма «Пирогово», окрестности деревни Ульянково, а также Мытищинский лесопарк.