РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 янв. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков поздравил сотрудников органов прокуратуры с профессиональным праздником.

«Российской прокуратуре – 300 лет! Вместе с заместителем председателя Совета депутатов Красногорска Виталием Левченко поздравили сотрудников Красногорской городской прокуратуры», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он выразил благодарность городскому прокурору Игорю Арсеньеву и всему коллективу за самоотверженный труд и профессионализм.

«Выполняя свой профессиональный долг вам часто приходится жертвовать общением с самыми близкими людьми. Желаю крепкого здоровья, взаимопонимания и дальнейших успехов в защите прав и свобод граждан и интересов государства. С праздником!» - заключил Волков.