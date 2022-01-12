РИАМО - 12 янв. Задержка в поставке новых автобусов стала причиной сбоя в работе нового перевозчика, который получил дополнительно 31 маршрут на 82 автобуса с 1 января, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

По ее словам, перевозчик выиграл торги. Начать обслуживания он должен был с 1 января. Ранее перевозчик обслуживал автобусы без замечаний и нареканий.

«Сорвалась поставка, а точнее не совсем сорвалась, а отодвинулась. Производитель не успел поставить 50 новых автобусов для обслуживания новых маршрутов. Это привело как к образованию очередей, так и соответственно к жалобам жителей Домодедова на то, что автобус, которые вышли на линию несколько некачественные», - рассказала Кротова.

Она отметила, что жители Домодедово замечали на автобусах ржавчину и некачественную покраску. Со 2 января компания «Мострансавто» предоставила свои более качественные автобусы для обслуживания этих маршрутов.

«Каждую ночь, цех перевозчика реставрирует те автобусы, которые работают на линии. <…> Идет покраска и ремонт. По 20 автобусов уже более хорошего качества каждое утро выходит на маршруты», - добавила Кротова.

Поставка всех 50 новых автобусов, которая сорвалась, планируется до конца января.

«Первый этап поставки ожидается 13 января, придут первые 13 штук и, конечно же, сразу выйдут в городской округ Домодедово», - рассказала Кротова.

Она отметила, что второй этап поставки на 13 штук автобусов запланирован на 20 января, а в третий этап - 27 января - поставят оставшиеся 24 автобуса.​