РИАМО - 12 янв. Благодаря новым долгосрочным контрактам с перевозчиками, в которых учтены даты ввода в эксплуатацию новых жилых домов, количество общественного транспорта будет увеличиваться там опережающими темпами, сообщила в среду журналистам первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Московская область – это очень динамично развивающийся регион. Строятся новые ЖК, вводятся новые дома, прибывает население и не всегда дороги и транспорт за ними поспевали, а перевозчик оперативно на это реагировал», — объяснила Кротова.

По ее словам, с 2022 года с перевозчиками заключены долгосрочные контракты, в которых учтена информация от министерства жилищной политики Подмосковья о вводе в эксплуатацию новых жилых домов.

Таким образом, от года к году будет увеличиваться количество общественного транспорта на маршрутах Московской области.