РИАМО - 12 янв. В Подмосковье планируют рассмотреть вопрос размещения теплых остановок для пассажиров общественного транспорта, сообщила журналистам в среду первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Да, теплые остановки нужны. <…> Мы обязательно примем во внимание это. Конечно же, подумаем», - сказала Кротова.

Она добавила, что в этом году после обращений граждан в Подмосковье установят 100 новых остановок.

«Как только у нас усиливаются морозы зимой, перевозчики на остановках своих, в зданиях автовокзалов, ж/д вокзалов, <…> мы организовываем горячий чай. Особенно там, где стоят люди. Бесплатный горячий чай для пассажиров», - отметила Кротова.