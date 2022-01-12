РИАМО - 12 янв. В подмосковной Истре продолжается строительство новой школы на 825 мест. Уже началось возведение второго этажа учебного заведения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Общеобразовательное учреждение возводится в микрорайоне Восточный Истры. На строительстве заняты порядка 70 рабочих, а также 4 единицы техники. Готовность монолитных работ в настоящее время составляет 55%.

«Производятся работы по армированию стен и колонн второго этажа, устройство плиты перекрытия первого этажа. Работы ведутся в графике», – сказал глава регионального Минстроя Владимир Локтев.

В новой школе созданы все удобства для учебного процесса – лаборатории, библиотечный центр с ИТ-зоной, спортивный и актовый залы. Также в здании предусмотрены столовая с пищеблоком, административные и вспомогательные помещения.

Площадь здания – свыше 13 тыс. «квадратов». Во дворе учреждения создадут спортивную и игровые зоны с площадками для командных игр и местом для отдыха.

Строительство закончится в 2023 году.