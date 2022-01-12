РИАМО - 12 янв. Средняя прибавка к пенсии неработающих пенсионеров при индексации на 8,6% составит порядка 1,4 тыс. рублей, заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с правительством поручил проиндексировать пенсии в РФ на 8,6%, повысив их относительно уровня инфляции. Решение российского лидера поддержала глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

Как отметила Бибикова, что если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше.

«Если мы говорили, что индексация 5,9% — это в среднем 1 тыс. рублей прибавки, (при индексации на 8,6% - ред.) она будет повыше, конечно, — где-то 1.4 тыс. рублей. Я думаю, что индексация должна быть с 1 января 2022 года, потому что пенсия по закону с 1 января должна индексироваться», — пояснила Бибикова в беседе с ТАСС.