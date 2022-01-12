РИАМО - 12 янв. Вадиму Квасникову из Серпухова, который занимается изготовлением елочных игрушек, подарили новую квартиру. Мужчина из-за инвалидности не выходил на улицу 4 года, сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

«Благодаря вам, мои подписчики, мы отыскали <…> того самого дедушку, который делает елочные игрушки. Мы взяли все игрушки ручной работы и подарили всем детям на новогодней елке в Серпухове. Ребята были в восторге», – написал Кремлев во «ВКонтакте».

Он рассказал, что Квасников – инвалид, у него ампутирована нога. Пожилой мастер 4 года не выходил на улицу, а его дом не приспособлен для выезда с коляской.

«Я не мог спокойно смотреть на эту ситуацию, и было решено подарить дедушке новую квартиру на первом этаже, с широкими дверными проемами, в которой будет удобно и комфортно жить», – рассказал Кремлев.

Он пожелал Квасникову крепкого здоровья и долгих лет жизни.