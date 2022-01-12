РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. Свыше 68 тыс. жителей городского округа Люберцы прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в 2021 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня в округе диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли 68 068 люберчан, из них 19 194 были направлены на второй этап прохождения диспансеризации», - сказал Ружицкий.

Жители от 18 до 39 лет могут пройти диспансеризацию раз в три года, от 40 лет – раз в год. Прийти на диспансеризацию и профосмотры можно в будни. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС или записаться по телефону 122.

«Из общего числа прошедших диспансеризацию перенесли Covid-19 – 3 194 человека. Это серьезное заболевание не щадящее ни детей, ни взрослых. С 1 июля 2021 года для пациентов старше 18 лет, переболевших коронавирусом, в поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы проходит углубленная диспансеризация. Важно, чтобы с момента выздоровления прошло не менее 2 месяцев. Профилактика лучше лечения! Берегите себя», - добавил Ружицкий.