РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Примерно на 500 земельных участках Подольска в минувшем году выявили нарушения земельного законодательства, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Отдел муниципального земельного контроля комитета имущественных и земельных отношений администрации округа сообщает, что в 2021 была проведена 31 внеплановая проверка в отношении юрлиц. По результатам рассмотрения материалов в отношении физических лиц было вынесено 77 административных штрафа на сумму более 311,850 тыс. руб.

По состоянию на конец 2021 года сотрудниками отдела было проведено 4 487 рейдовых (плановых) обследований и осмотров земельных участков, в ходе проведения которых на 494 земельных участках выявлены признаки нарушения требований земельного законодательства РФ.

Помимо этого, была утверждена программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории Подольска на 2022 год, а с 1 января в ходе контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля будет применяться риск-ориентированный подход.