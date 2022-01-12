РИАМО - 12 янв. Столица передала Московской области 200 автобусов различного класса, сообщила в среду журналистам первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

«Это автобусы большого класса, особо большого класса и среднего. Исправность автобусов – 100%, поэтому мы рассчитываем, что они максимально быстро выйдут к нам на линию. Сегодня мы провели обследование первой партии автобусов и смогли перегнать в наш автопарк 16 автобусов», — сказала Кротова.

Замминистра добавила, что ведомство обеспечит их максимально быстрый выход на линии в горячих точках. Так, на маршрут №21 в городском округе Лобня выйдут 7 автобусов среднего класса.

Кроме того, 2 больших автобуса отправятся на маршруты в ЖК «Пригород лесное» и «Государев Дом», 2 средних – во Власиху, а 3 больших автобуса — в Люберцы.

На сегодняшний день в Подмосковье каждый день работают на линии свыше 8 тыс. автобусов.