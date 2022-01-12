РИАМО - 12 янв. Для улучшения дорожной обстановки Минтранс Подмосковья через камеры «Безопасного региона» мониторит ситуацию на дорогах. Так коммунальщики и ГИБДД могут оперативно реагировать на транспортную ситуацию и появление «горячих точек» на автобусных маршрутах, сообщила в среду журналистам первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Мы полностью отладили систему оперативного контроля в ЦУРе. На каждую горячую точку выставляется оперативный дежурный для ежедневного реагирования. На каждую горячую точку, начальную остановку устанавливается камера, которая подключается к «Безопасному региону», – объяснила Кротова.

За счет таких мер можно оперативно выявлять аварии и заторы на пути следования автобусов. Кроме того, это позволяет оперативно собирать информацию по дорожной ситуации в регионе. При возникновении аварий и прочих происшествиях на них оперативно реагируют ГИБДД и дорожные службы.

Кротова отметила, что с 1 декабря выпало аномально большое количество осадков – 20 см снега. На особом контроле в ведомстве находится несколько горячих точек: ЖК «Пригород лесное» и ЖК «Государев Дом» в Ленинском округе, микрорайон «Павлино» в Балашихе, ЖК «Императорские Мытищи» и ЖК «Красково» в Люберцах.