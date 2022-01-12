РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 янв. Корреспонденту городского портала «РИАМО в Щелкове» Алексею Рычкову вручили благодарность от Росгвардии за плодотворное сотрудничество, сообщил начальник Щелковского отдела вневедомственной охраны филиала – ФКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Московской области», подполковник полиции Дмитрий Суслин.

«Руководителю корреспондентского пункта «РИАМО в Щелкове» Алексею Рычкову вручается благодарность за плодотворное сотрудничество и за личный вклад в дело объективного освещения правоохранительной деятельности вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии России и в связи с празднованием Дня российской печати», – сказал Суслин.

Им же подписана благодарность.