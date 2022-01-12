РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. Стали известны подробности смерти жительницы Люберец, которую нашли обезглавленной в квартире на улице Льва Толстого, сообщается на сайте «MK.RU».
Согласно информации указанного источника, 63-летняя женщина проживала с 4 кошками и собакой по кличке Лота. Жильцы подъезда в начале года слышали громкий лай соседского питомца, вызвали полицейских, однако правоохранительным органам никто дверь не открыл.
Второй раз полиция приехала 8 января, но уже с сотрудниками МЧС для вскрытия двери. Однако услышав рык собаки, не вошли в жилое помещение.
Тело женщины обнаружили только 11 января. В этот же день приехала служба по отлову собак.
По информации «MK.RU», из четырех кошек выжила только одна. Точной информации, что стало с собакой, нет.
Следственный комитет России по Московской области на момент публикации новости пока не прокомментировал детали происшествия.
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