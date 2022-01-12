РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 янв. Врачи в подмосковном Домодедове выполнили сложную операцию по удалению опухоли в гортани, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В больницу Домодедова обратился мужчина с жалобами на потерю голоса и затруднение при глотании. В результате проведенной диагностики у пациента выявили гемангиому в гортани - опухоль, состоящую из сосудов.

«Ретгенэндоваскулярные хирурги больницы выполнили сложную операцию - провели эмболизацию, то есть закупорку сосудов специальным веществом – эмболами, бассейна верхней щитовидной артерии. Таким образом, опухоль перестала получать кровоснабжение, прекратила рост и погибла», - сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.​