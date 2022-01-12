РИАМО - 12 янв. В 2021 году финансовой поддержкой правительства Московской области воспользовались 1 353 предпринимателя региона. Этот результат вдвое выше показателя 2020 года, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Суммарно в 2021 году на поддержку бизнесменов Московской области направили 4,8 млрд рублей.

«При этом, в конце года было выделено дополнительное финансирование в размере 295 млн рублей, благодаря которому поддержку смогли получить еще 122 субъекта МСП», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Глава регионального Мининвеста отметила, что подмосковные самозанятые получили микрозаймы по льготной ставке на сумму 4,3 млн рублей. В то же время предприниматели, которые ведут деятельность на территории отдаленных муниципалитетов, получили более 66 млн рублей под 1% годовых. Социальные предприниматели получили свыше 40 млн рублей из областного бюджета по ставке 2%.

Кроме того, 233 субъектам малого и среднего предпринимательства была оказана гарантийная поддержка, ее сумма составила 2,9 млрд рублей. Под поручительства Московского областного гарантийного фонда бизнесмены смогли получить более 13,6 млрд рублей.