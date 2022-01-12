РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 янв. Сотрудники ГИБДД устранили многокилометровые пробки в Дзержинском в результате совместных действий правительства Московской области, администрации городского округа совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы ограничили транзит автотранспорта с Новорязанского шоссе на Дзержинское шоссе, ограничили в часы пик (утром и вечером) проезд большегрузного транспорта. Сейчас продолжаем прорабатывать вопрос об увеличении количества общественного транспорта из города до ближайших станций метро», - сказал глава городского округа Дзержинский Сергей Будкин.

Транспортный коллапс в часы пик образовался из-за строительства многоуровневой развязки. Еще с 5 января мост, пересекающий МКАД и соединяющий улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе, закрыли, а вместе с ним и часть съездов на МКАД и обратно.