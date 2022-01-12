РИАМО - 12 янв. Тверской суд Москвы приговорил к 5 годам колонии 21-летнего Вячеслава Игумнова, который бросил файер в сотрудников полиции на несогласованной акции в столице 23 января 2021 года, сообщает пресс-служба суда.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. В соответствии со статьями 213 и 318 УК РФ ему было назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В сумме молодому человеку грозило лишение свободы на 6 лет, однако по совокупности совершенных преступлений Игумнов был осужден на 5 лет.

Мужчина принял участие в несанкционированной акции 23 января 2021 года. Там он бросил горящий файер в сотрудников полиции, которые обеспечивали охрану правопорядка на столичных улицах.