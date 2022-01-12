РИАМО - 12 янв. На счета ветеранов – жителей блокадного Ленинграда, которые в настоящее время проживают на территории Подмосковья, автоматически будет направлена материальная помощь, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жители блокадного Ленинграда, и участники обороны города, которые сейчас проживают в Подмосковье, получат единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Денежные средства поступят на счета ветеранов до 27 января автоматически. Подавать заявления на получение материальной помощи не придется.

По словам Каклюгиной, в Подмосковье выплату получат свыше 850 блокадников. Кроме того, в преддверии годовщины освобождения Ленинграда ветеранов посетят и поздравят школьники и сотрудники администрации.