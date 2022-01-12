РИАМО - 12 янв. Выдача подарочных комплектов в рамках подпрограммы «Новоселы Подмосковья» началась для собственников квартир в жилом комплексе «Южная Битца», расположенном в поселке Битца Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Подарочные комплекты от вместе с ключами от нового жилья собственникам квартир вручает застройщик при заселении.

Подпроект «Новоселы Подмосковья» создан в рамках проекта правительства Московской области «Чуткая Власть» - покупателям квартир в новостройке региона вместе с ключами вручают приветственный комплект.

Комплект включает в себя: справочник с информацией о муниципалитете с телефонами и адресами социально значимых объектов, скидочные карты от торговых сетей Leroy Merlin, «Петрович», «Твой Дом» и OBI, а также лифлет с перечислением их уникальных предложений для новоселов.