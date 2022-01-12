РИАМО - 12 янв. В 2021 году на территории Московской области было введено в эксплуатацию 4 млн кв. м коммерческой недвижимости. В регионе появились 925 объектов малого и крупного бизнеса, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

На новых коммерческих площадях появились объекты производства, логистики и торговли. В топ-3 городских округов по объемам площадей введенной коммерческой недвижимости вошли городские округа Домодедово, Истра и Пушкинский.

В Домодедове появилось 856 тыс. кв. м коммерческих площадей, в том числе универсальное индустриальное здание площадью 93 тыс. кв. м. В нем было создано 1,2 тыс. рабочих мест.

Вторым стал городской округ Истра, где ввели в эксплуатацию 679 тыс. кв. м. Там разместились многофункциональный производственно-складской комплекс с придорожным сервисом площадью 24 тыс. кв. м. Там работают 5,5 тыс. сотрудников.

Третью позицию занял городской округ Пушкинский с 305 тыс. кв. м. Здесь в 2021 году появился торговый комплекс площадью свыше 25 тыс. кв. м. В нем уже занято 600 рабочих мест.