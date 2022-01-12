РИАМО - 12 янв. В ЦППК начали курсировать еще 7 одиннадцативагонных составов ЭП2Д, которые были изготовлены крупнейшим в России производителем электропоездов «Трансмашхолдинг», сообщает пресс-служба ЦППК.

Современные поезда укомплектованы двух- и шестиместными диванами с USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Еще в них установлены износостойкие сидения, комфортные как в теплое, так и в холодное время года.

Во время всей поездки работают системы обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха. На головных вагонах и межвагонных сцепках установлена специальная система безопасности.

ЭП2Д полностью приспособлены для проезда пассажиров с ограниченными возможностями: предусмотрены откидные пандусы, крепления для инвалидных кресел и просторные туалетные комнаты. Информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.