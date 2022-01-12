РИАМО - 12 янв. Во время новогодних праздников автобусы в Подмосковье перевезли более 9 млн пассажиров. В этот период пассажиропоток составлял 30-40% от привычного показателя, сообщила журналистам в среду первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«За период новогодних праздников в автобусах Московской области проехало 9,2 млн человек», - рассказала Кротова.

Она отметила, что во время праздников пассажиропоток падает. Количество пассажиров составило 30-40% от привычного пассажиропотока.

Ранее в пресс-службе ЦППК РИАМО сообщали, что на праздниках пассажиры пригородных поездов Центральной пригородной пассажирской компании совершили более 8,6 млн поездок, что на 15% больше, чем на новогодних праздниках в 2021 году.